Zaak in beroep Schild & Vrienden start op 19 september

In de zaak rond Schild & Vrienden start het proces in beroep volgende maand. In dat proces kreeg Dries Van Langenhove een effectieve celstraf van één jaar, voor inbreuken op de racisme- en negationismewet. 10 maanden cel voor inbreuken op de wapenwet, én een geldboete van meer dan 20.000 euro. Vijf anderen, waaronder ook de lokale Vlaams Belang-voorzitter uit Sint-Niklaas, kregen straffen tussen de 6 en 8 maanden met uitstel. Maar ze gingen alle zes in beroep, waardoor de zaak nu hernomen wordt voor het Hof van Beroep in Gent. En dat op 19 september om precies te zijn.