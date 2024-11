Xander M. ook in beroep vrijgesproken voor ongeval waarbij 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven kwam

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft Xander M. vrijgesproken voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen bij een verkeersongeval. Daarbij kwam de 14-jarige Kayleigh Leemans in de zomer van 2019 om het leven in Nieuwerkerken, bij Aalst. De rechtbank bevestigt hiermee een vonnis van de politierechtbank in Aalst, dat stelde dat er voldoende elementen waren om te twijfelen of de beklaagde effectief tijdens het ongeval achter het stuur zat. Tot grote ontgoocheling van de moeder van Kayleigh, zij verliet de zaal in tranen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.