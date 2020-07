WZC Wichelen past vanaf dinsdag nieuwe bezoekregeling toe

De Vlaamse woonzorgcentra houden hun hart vast voor een tweede coronagolf. De Vlaamse coronacommissie lanceerde vrijdag 95 aanbevelingen waar de rusthuizen mee aan de slag kunnen. In woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen nemen ze nu alvast hun voorzorgen. De bezoekregeling wordt vanaf dinsdag aangepast en ze hebben een grote stock aan beschermingsmateriaal. Toestanden zoals in maart en april willen ze koste wat het kost vermijden.