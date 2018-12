Witte rook in Aalst: D'Haese dan toch in zee met CD&V en Open Vld

In Aalst zitten de coalitiegesprekken nog altijd in het slop. CD&V, dat vorige week nog weggestuurd werd door burgemeester D'Haese , zou nog niet opnieuw zijn uitgenodigd om de coalitiegesprekken voort te zetten. Dat laat schepen Ilse Uyttersprot in ieder geval uitschijnen. Vraag is hoe het nieuwe stadsbestuur van Aalst er dan wél zal uitzien? Vlaams Belang is bereid om te helpen.