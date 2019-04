Wit poeder in verdachte brief in Sint-Niklaas is mengsel van bloem en zetmeel

Het wit poeder dat gisteren in een verdachte brief in Sint-Niklaas was aangetroffen, blijkt een mengsel te zijn van bloem en zetmeel. Dat heeft het labo-onderzoek uitgewezen In een appartementsgebouw van 'Beschut wonen' aan de Antwerpsesteenweg was gisterennamiddag een verdachte brief met een wit poeder aangekomen. Er werd niks aan het toeval overgelaten en de brandweer kwam met beschermende kledij en zuurstofmaskers de brief ophalen. Het wit poeder, mogelijk een giftige stof, werd in een hermetisch afgesloten plastic zak uit het gebouw gehaald. Uiteindelijk raakte er niemand gewond. Wie de brief heeft laten bezorgen en waarom wordt nog verder onderzocht.