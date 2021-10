Wisselmeerderheid legt uitgaven van gemeentebestuur Kruibeke aan banden

De heldere hemel van deze morgen heeft in de loop van de ochtend plaats moeten maken voor regen en wolken. In de lucht zorgde dat voor een fraai weerfenomeen: een scherpe begrenzing tussen het wolkendek en de heldere hemel. Op dat moment van de dag stond de zon in het zuidoosten en kwam de wolkenband vanuit het westen opzetten. Dat zorgde voor de mooie scherpe overgang tussen wolken en opklaringen. Niet veel later moest het weerfenomeen plaats maken voor de regenzone, die momenteel over ons land trekt.