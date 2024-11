Wim Naert volgt de reconstructie rond de dood van Peter Goeman in Dendermonde

Het parket van Oost-Vlaanderen opent een gerechtelijk onderzoek en kwalificeert de feiten als onopzettelijke doodslag. En dat is een kwalificatie waar alvast de nabestaanden van Peter Goeman niet mee akkoord gaan. Het trekken van een wapen en het afvuren in de richting van het hart gebeurt niet onopzettelijk, zegt de familie. Zij willen een onderzoek naar doodslag. De reconstructie van vanavond zou meer duidelijkheid moeten brengen. Collega Wim Naert is ter plaatse om het daar straks op te volgen.