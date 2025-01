Vanmorgen is op deze eerste procesdag de akte van beschuldiging voorgelezen. Neil M. vermoordde twee jaar geleden zijn zoon in Oudenaarde en zijn ex-vriendin, een kleuterjuf in Lokeren. De gruwelijke feiten worden niet betwist. Daarna is de beklaagde voor de rest van de dag ondervraagd door de voorzitter van het hof.





Wim Naert staat aan het hof van assisen in Gent.