Politiek Willockx wordt 70: "Kartelbreuk is grootste teleurstelling uit mijn loopbaan"

Minister van Staat Freddy Willockx wordt morgen 70 jaar. De ex-burgemeester van Sint-Niklaas en één van de voorvechters van het progressieve kartel in zijn stad viert zijn verjaardag een klein beetje in mineur. Want de kartel-breuk in Sint-Niklaas ligt hem zeer zwaar op de maag. "Het is één van de grootste teleurstellingen uit mijn loopbaan". Dat zegt hij in een openhartig interview. Begin deze week kondigde Groen Sint-Niklaas aan dat het uit het progressieve kartel stapt. Woord-breuk, vindt Willockx en bij uitbreiding de hele sp.a-afdeling.