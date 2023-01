De Bruyn is een aanvallende middenvelder van 28 jaar, die doorbrak bij STVV. Hij wordt tot het einde van het seizoen geleend van KV Kortrijk. Daar stond hij nog twee keer in de basis bij het begin van het seizoen. Maar door blessureleed en de komst van coach Bernd Storck, was hij er op een zijspoor beland. De Bruyn speelde in het verleden ook al enkele matchen voor AA Gent. Bij Dender is hij meteen speelgerechtigd voor de wedstrijd van zaterdag in de Challenger Pro League. De club speelt thuis tegen rode lantaarn Virton.