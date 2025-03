We eindigen die nieuws met een lekker pakje friet. Het allerlaatste voor Bart en Marleen frituur van De Lekpot in Erembodegem. Hun frituur is al 37 jaar lang een vaste waarde in de Aalsterse deelgemeente. Voor de laatste keer konden de vaste klanten nog eens om een 'Yoshi-pak' gaan, de specialiteit van het huis.