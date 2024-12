Wie of wat is 'Glamour'? Deze Wichelse basisschool kent de betekenis van het 'Kinderwoord van 2024' zeer goed

Glamour is door de kijkers van Ketnet verkozen tot kinderwoord van het jaar. Iemand die glamour is, is iemand die er stijlvol uitziet, of iemand die tijgerprint draagt. Het is al de dertiende keer dat er een kinderwoord verkozen wordt en dit jaar hadden de zesdejaars van basisschool De Meander uit Wichelen de eer om het woord bekend te maken. Ze kregen vanmorgen een ploeg van het jeugdjournaal Karrewiet én TV Oost over de vloer.