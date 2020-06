Wie liet luide boer tijdens gemeenteraad Aalst?

De gemeenteraad van gisteravond in Aalst is opgeschrikt door... een luide boer. Een gemeenteraadslid had niet door dat zijn microfoon nog aanstond. De boer werd wel op gegniffel onthaald door de andere gemeenteraadsleden. Wie de boer liet is voorlopig nog niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een man. Na het incident greep gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) meteen in: "Ik ga alle gemeenteraadsleden even dempen om alle achtergrondgeluiden ietwat te beperken".