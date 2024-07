Wichels tennistalent Amélie (19) wordt bedreigd door gokkers: "Eerste keer was ik enorm geschrokken"

Als jonge sporter timmeren aan een profcarrière, maar intussen wel belaagd worden door gokkers via sociale media. Het is iets dat veel atleten, en vooral tennissers moeten ervaren. De 19-jarige Amélie uit Wichelen krijgt soms tientallen berichten voor of na een wedstrijd op een internationaal toernooi. Ze krijgt heel veel haat over zich, maar staat gelukkig mentaal sterk genoeg in haar schoenen. De misnoegde gokkers zelf aanpakken, dat lijkt helaas zo goed als onmogelijk.