Nu de coronapiek voorbij is, begint het normale leven in de ziekenhuizen ook stilaan terug te komen. Zo is in het Dendermondse Sint-Blasiusziekenhuis deze week de vijftigste robotgeassisteerde darmoperatie uitgevoerd. Het Dendermondse ziekenhuis is op het vlak van robotoperaties koploper in Vlaanderen. Voor de patiënt heeft zo'n robotoperatie alleen maar voordelen. Ze herstellen sneller en ze hebben achteraf minder pijn. Ik moet u wel even waarschuwen voor de soms expliciete beelden.