Wichelen: Vlaamse overheid werkt aan een oplossing voor het knijtenprobleem

Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van de Vlaamse zorginstellingen, wil een breed maatschappelijk debat voeren over de zorg van morgen. Ze heeft daarom verschillende acties op poten gezet, onder meer in het ziekenhuis van Lokeren. Een minuut lang maakt het personeel van het AZ zoveel mogelijk lawaai om de aandacht te vestigen op de zorg. Het lokale initiatief daagt welzijnsorganisaties in de hele streek uit om in debat te gaan. De actie moet zorg ook weer op de politieke agenda krijgen, nu zeker met de verkiezingen in het verschiet. Want veel mensen zijn bezorgd over wat er met de zorg van morgen zal gebeuren.