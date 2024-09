Wichelen viert 80 jaar bevrijding, nabestaanden van gecrashte piloten uit Amerika wonen onthulling monument bij

Wichelen stond dit weekend helemaal in het teken van de bevrijding. Want exact 80 jaar geleden werd de gemeente bevrijd door Britse troepen. Eén van de hoogtepunten van de festiviteiten was de onthulling van een monument voor Perry Powell en Sam Walker. Zij waren de piloot en copiloot van de Amerikaanse bommenwerper Betsy Ross. Die crashte op de linkeroever van de Schelde in oktober 1944. Het vliegtuig werd geraakt door Duits afweergeschut op terugvlucht van een missie naar Keulen. Het gemeentebestuur had voor de gelegenheid de nabestaanden van de piloten uitgenodigd.