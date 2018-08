Wichelen: Land- en tuinbouwers met schade door droogte, meld het aan gemeentebestuur

Het proefproject in de gevangenis van Beveren waarbij gedetineerden vanuit hun cel mochten werken voor een callcenter is positief geëvalueerd. Het project zal dan ook uitgebreid worden naar andere gevangenissen in ons land. Het gevangeniswezen is op zoek naar extra opdrachten en klanten en wil daar in het najaar dan mee aan de slag gaan. Vijf gedetineerden in de Beverse gevangenis startten eind 2017 met het proefproject. Ze verdienen er drie euro per uur mee.