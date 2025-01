Wichelen gebruikt nu WhatsApp om gericht te communiceren met de inwoners

De gemeente Wichelen gaat voortaan via WhatsApp communiceren met de inwoners. Om zo de dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. Onder de naam TamTam kunnen inwoners via hun smartphone vragen stellen en beantwoorden. Dat kan door een QR-code te scannen of rechtstreeks een nummer in te geven in WhatsApp. Wichelen is de eerste gemeente in Vlaanderen die met Whattsapp zal werken. TamTam is geen vervanging van het gemeentehuis of van de sociale media-kanalen van Wichelen. Wel een bijkomend platform, dicht bij de burgers.