Wetteren: 5 jaar cel voor dader die slachtoffer neerstak op parking

De man die vorig jaar een andere man neerstak met een mes op het Felix Beernaertsplein in Wetteren krijgt 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. De dader, een man van 45 jaar uit Wetteren, was op het plein de banden van een BMW-cabrio aan het plat steken. Toen hij daarop aangesproken werd door het slachtoffer, ging de dader door het lint. Het slachtoffer werd verschillende keren gestoken. Zijn mild en lever werden daarbij doorboord. Het slachtoffer moest tot drie keer toe gereanimeerd worden en ondervindt vandaag door de opgelopen verwondingen nog altijd zware problemen. Het openbaar ministerie had 7 jaar cel gevraagd voor de steekpartij, maar de straf is dus minder zwaar. Het openbaar ministerie kan wel nog in beroep gaan.