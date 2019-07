In een appartement aan de Floralaan in Beveren is vanmiddag een steekpartij gebeurd. Iets voor drie uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een man in de halsstreek was gestoken. Politie, ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Of de dader ingerekend kon worden is nog niet duidelijk. Bij de politiezone Waasland-Noord wou men in het kader van het onderzoek voorlopig nog niks kwijt over de zaak.