Werken aan dodelijk kruispunt op Keetberglaan in Melsele begonnen

In Melsele is een aannemer vandaag begonnen met de heraanleg van een gevaarlijke oversteek voor fietsers op de Keetberglaan. Op diezelfde plaats werd afgelopen zomer nog een jonge vrouw van 24 gegrepen door een vrachtwagen. Ze overleed later in het ziekenhuis. Dat was niet het enige tragische ongeval. Vorige jaar raakte ook al een man levengevaarlijk gewond op die plaats. De fietsoversteek wordt nu korter gemaakt en komt 100 meter verder, op een plaats waar er voor auto's maar één rijstrook meer is en geen twee. Dat moet ervoor zorgen dat de chauffeurs de overstekende fietsers beter kunnen zien. Het gemeentebestuur wilde het punt al langer aanpakken. Het dodelijke ongeval heeft de heraanleg nu versneld.