In Melsele ontvangt de Jella Lauwens Cup ook dit jaar weer heel wat topteams uit het voetbal

In Melsele heeft voetbalclub Svelta opnieuw de Jella Lauwens Cup heeft georganiseerd, een internationaal U13 meisjestoernooi. Jella Lauwens was een beloftevolle jonge speelster van de club toen ze in 2018 om het leven kwam bij een verkeersongeval. De opbrengst van het toernooi gaat gedeeltelijk naar de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen. De Cup verwelkomt elk jaar ook een heel pak internationale topteams.