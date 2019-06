Werf naast boerderij in Sinaai ligt stil, maar pompen blijven draaien: "Dieren krijgen geen minuut rust"

Bij een brand in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas is een vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) aan de redactie van TV Oost. Rond 19u kreeg de lokale brandweer een oproep binnen voor het toegang verschaffen tot een appartement in de Oude Molenstraat. Bij aankomst merkte de brandweer dat het brandde in het appartement. Het vuur was al grotendeels gedoofd door een gebrek aan zuurstof in het appartement, maar voor een vrouw van in de dertig, kwam alle hulp te laat. Burgemeester Lieven Dehandschutter is onder de indruk van de feiten: "Het is een hele spijtige zaak, bij mijn weten is het jaren geleden dat er nog een dodelijk slachtoffer te betreuren viel bij een brand in Sint-Niklaas." (later meer)