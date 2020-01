Weggestuurde advocaat: "Blij dat sereniteit kan terugkeren op euthanasieproces, na theater van gisteren"

Vandaag is het exact elf jaar geleden dat seriemoordenaar Kim De Gelder een bloedbad aanrichtte in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde. De Gelder werd veroordeeld tot levenslang, maar werd vorig jaar geïnterneerd. Sindsdien bloeit hij open, zegt zijn advocaat. Hij praat meer, ook over de gruwelijke feiten van elf jaar geleden. In een gesloten psychiatrische instelling zit hij op zijn plaats, aldus de raadsman.