Wegen en Verkeer past plan N42 in Herzele 'lichtjes' aan, woensdag start nieuw openbaar onderzoek

In Herzele gaat het Agentschap Wegen en Verkeer nog eens een poging doen om de gewestweg N42 recht te trekken. De plannen stuiten al jaren op verzet van buurtbewoners, actiecomités en de gemeente Herzele zelf. Wegen en Verkeer dient nu een derde ontwerp in. In dat aangepaste plan wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de provincie Oost-Vlaanderen rond de waterhuishouding. Als dit plan heelhuids door het openbaar onderzoek geraakt, dan zou de schop volgend jaar eindelijk in de grond kunnen.