Herzele geeft negatief advies voor de omleiding van de N42

Het schepencollege van Herzele heeft een negatief advies gegeven voor de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de N42, in Sint-Lievens-Esse. Het Agentschap Wegen en Verkeer diende voor die heraanleg onlangs een nieuwe omgevingsaanvraag in. Het openbaar onderzoek daarvoor liep twee weken geleden af. Er kwamen 900 bezwaarschriften binnen. En nu dus ook een negatief advies van de gemeente Herzele. Onder meer de negatieve gevolgen voor de natuur, die door het nieuwe tracé zou verdwijnen, was beslissend. Het bestuur wil liever dat de bestaande weg verbeterd wordt. Het advies kwam ook nog met een motie op de gemeenteraad. Daar werd het met 17 op 25 stemmen goedgekeurd. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse overheid.