Wat betekent het Vlaamse regeerakkoord voor onze provincie?

De Vlaamse regeringsonderhandelingen zijn wellicht de laatste ronde ingegaan. Normaal gezien moeten de onderhandelaars vanavond laat, of vannacht landen. Vanmorgen riep formateur Jan Jambon de drie partijvoorzitters bij zich om een doorbraak te forceren. Rond de middag werd dat team aangevuld met een aantal andere onderhandelaars. Het is de bedoeling om in de loop van vanavond of vannacht een finaal regeerakkoord te bereiken. Er ligt al heel wat vast, maar begroting en inburgering blijven zware thema's. Pas na de inhoudelijke discussies worden de bevoegdheden verdeeld onder de partijen. Ten vroegste morgen worden er namen op ministerposten geplakt en weten we dus of we een Oost-Vlaamse minister krijgen. De naam van Zottegemnaar Matthias Diependaele circuleert bij N-VA. Bij Open Vld is Carina Van Cauter uit Herzele ook een mogelijkheid.