Walter Van Steenbrugge blikt vooruit op proces van juf Martine: "Nabestaanden zijn heel angstig"

Overmorgen wordt in Gent de twaalfkoppige jury samengesteld die zal beslissen over het lot van Neil M. De man van 55 vermoordde in 2020 zijn ex-vriendin Martine De Letter uit Lokeren. En de Brit had daarvoor eerst z'n 26-jarige zoon om het leven gebracht in Oudenaarde. De nabestaanden zitten nog altijd met heel wat vragen. Ze hopen dan ook antwoorden te krijgen, zegt strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Vrijdag gaat het proces echt van start.