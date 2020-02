Waarnemend gouverneur vernietigt opnieuw raadsbesluit rond verkoop van parkje in Wetteren

Sportclubs zullen in de toekomst misschien meer dan 25.000 euro omzet mogen draaien zonder btw af te dragen. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts deze ochtend gezegd in het Vlaams parlement. De burgemeester van Sint-Gillis-Waas had in die commissie haar bezorgdheden geuit over de financiële toestand van sommige clubs. Een tijdje geleden was er heel wat commotie op de btw die voetbalclubs moeten betalen op de drankbonnetjes die ze uitdelen aan jeugdspelers en vrijwilligers. Niet alle clubs doen dat en vallen door de mand bij een controle van de boekhouding. Er volgen dan zware boetes.