Justitie Vrouw uit Geraardsbergen voor de rechter voor 'lasterlijke aangifte'

Een vrouw van 37 uit Geraardsbergen zal zich begin februari voor de rechter in Oudenaarde moeten verantwoorden voor lasterlijke aangifte. In oktober 2016 deed ze bij de lokale politie van Geraardsbergen aangifte van afpersing en diefstal. De verdachten die ze aanwees, werden opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Maar, na grondig onderzoek werden de 2 mannen buiten vervolging gesteld. En wat later moest de vrouw ook toegeven dat ze alles verzonnen had. Ze is nu gedagvaard in snelrecht voor lasterlijke aangifte.