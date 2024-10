Vrouw uit Berlare veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging tot vergiftiging schoonmoeder

Een vrouw uit Berlare is vanochtend veroordeeld tot 11 jaar cel voor dubbele moordpoging. Ze probeerde twee keer om haar schoonmoeder te vergiftigen met pillen. Zelf ontkent ze alles. Volgens de vrouw probeerde haar schoonmoeder zelfmoord te plegen om zo aandacht te krijgen. Maar de rechter in Brussel vanmorgen was keihard voor de vrouw en geloofde niks van haar verhaal. Ze omschreef haar als een koelbloedige manipulator.