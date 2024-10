Vrouw uit Berlare veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging tot vergiftiging schoonmoeder

Evy De Swaef uit Berlare is door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot elf jaar cel voor de poging tot gifmoord op haar schoonmoeder Clementine Aelbrecht. De vrouw liet wel meteen weten in beroep te gaan tegen de veroordeling. Volgens de rechter tonen de feiten “een manifest gebrek aan respect voor het leven van het slachtoffer”. Zij veroordeelde De Swaef tot elf jaar cel en ontzette haar voor tien jaar uit haar burgerrechten. “De beklaagde veinsde dat ze de ideale schoondochter was, maar ze was enkel geïnteresseerd in geld. Ze handelde zeer koelbloedig en berekend en heeft een manipulatieve houding.” Haar advocaat Jeroen D’Hondt ging er tijdens het proces al prat op dat Evy onschuldig is: “Het enige wat ik van het parket moet hebben, is een duidelijk bewijs dat mijn cliënte echt gif in die glazen gedaan heeft. En dat is er gewoonweg niet.” Ook na de uitspraak houdt D’Hondt vol dat er een gebrek is aan materieel bewijs en dat zijn cliënte eenvoudigweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. “Wij gaan zeker in beroep, er zitten veel leemtes in het onderzoek”, klinkt het. Meer in het TV Oost Nieuws van vanavond.