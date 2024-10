Op de donderdagse markt heeft Vrouw & Maatschappij van cd&v actie gevoerd. Pas in 1949 mocht élke vrouw gaan stemmen. Ze vrezen dat door het wegvallen van de stemplicht er minder vrouwen gaan stemmen, een recht waar hard voor gevochten is. Ze zetten ook de vrouwen op de lijst extra in de kijker.