Vrouw lichtgewond na ongeval in Verrebroek

Vanochtend is een autobestuurder gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de E17 in Lokeren. Omstreeks half 7 viel de man, die richting Gent reed, in slaap achter het stuur. Hij reed vervolgens hard achteraan in op een rijdende vrachtwagen. De auto kwam zwaar gehavend in het midden van de snelweg tot stilstand, de trucker kon enkele honderden meters verderop veilig stoppen en bleef ongedeerd. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan die bezaaid lag met brokstukken en olie weer vrij te maken. Er was een tijdlang maar één rijstrook vrij maar omdat er amper verkeer was, ontstond er geen file.