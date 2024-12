Vrouw die in Lebbeke adressen opzocht voor criminele milieu krijgt vier jaar cel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een vroegere medewerkster van de gemeente Lebbeke veroordeeld tot vier jaar cel. De vrouw, uit Sint-Amands, zocht op vraag van haar man adressen op in het rijksregister, via haar login van de gemeente. Haar man speelde die vertrouwelijke info dan tegen betaling door aan het criminele milieu. Zo werd er in Mortsel begin dit jaar een aanslag gepleegd met een brandbom op de woning van een havenarbeider. De man was pas verhuisd. Het onderzoek wees uit dat zijn adresgegevens de dag voor de aanslag werden opgezocht bij de gemeente Lebbeke. In totaal konden acht van dergelijke geweldsdelicten gelinkt worden aan het opzoekwerk van de vroegere gemeentemedewerkster. Zij krijgt nu 4 jaar cel opgelegd, haar man zes jaar.