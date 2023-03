Vrouw die in Koewacht werd aangetroffen, kwam wellicht door geweld om het leven

Het lichaam dat gisteren is aangetroffen in Koewacht, net over de Nederlandse grens, is dat van een vrouw. Dat laat de Nederlandse politie weten. De speurders gaan ook uit van een misdrijf. De vrouw werd gisterochtend gevonden langs de Emmabaan in Koewacht. Er werd direct een onderzoek opgestart, de vindplaats werd uitgekamd en de politie zette daarbij een drone in. De recherche voerde ook een buurtonderzoek uit. Of daar iets is uitgekomen, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar mensen die in de omgeving van de Emmabaan iets verdachts hebben gezien. Ook omwonenden die over bewakingsbeelden beschikken, mogen zich bij de politie melden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet geweten.