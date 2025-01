Vrijspraak in beroep voor gynaecologe nadat patiënt overlijdt aan baarmoederhalskanker

Het Hof van beroep spreekt een Aalsterse gynaecologe vrij voor onopzettelijke doding van een vrouw met baarmoederhalskanker. In december 2013 overleed een vrouw uit Aalst aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Volgens de nabestaanden van de vrouw had haar dood kunnen vermeden worden indien de gynaecologe de nodige onderzoeken had uitgevoerd. Ze dienden klacht in tegen de gynaecologe. In eerste aanleg kreeg ze een gevangenisstraf van een jaar én een geldboete, allebei met uitstel. De gynaecologe ging in beroep. Het hof oordeelde dat het onvoldoende zeker is of het overlijden vermeden had kunnen worden. De gynaecologe is dus vrijgesproken voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim.