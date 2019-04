De socialistische partij sp.a heeft vanmorgen in het Antwerpse Kalmthout actie gevoerd tegen het nucleair transport over spoorlijn 12. Met de trein wordt er, via die spoorlijn, gevaarlijk radioactief afval vervoerd vanuit de Zeelandse kerncentrale van Borssele. Het transport komt via het noorden van Antwerpen, over Essen en Kapellen naar Antwerpen zelf en gaat dan via het Waasland en Gent richting Frankrijk. In Nederland is dit soort transport door dichtbevolkt gebied niet toegestaan. Sp.a wil nu dat het ook bij ons verboden wordt.