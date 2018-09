Voorzitster Vlaams Belang Dendermonde neemt ontslag

De aanleg van Vlaamse bossen gaat te traag. Dat klaagt de partij Groen aan, met acties vandaag in onder andere Beveren en Zottegem. Tussen 2011 en 2018 werd er in heel Vlaanderen amper een vierde gerealiseerd van de hectare stadsbos die hadden moeten geplant zijn in die periode. In Beveren is er na 2011 zelfs geen enkele hectare meer aangeplant, net als in Lokeren, Wetteren en Zottegem. En Oost-Vlaanderen is, na West-Vlaanderen, sowieso al de minst beboste provincie in Vlaanderen.