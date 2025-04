Voorwaardelijke celstraffen voor beklaagden bij uit de hand gelopen ruzie in Lokeren waarbij hand werd afgehakt

Vijf mannen zijn vandaag voor de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel na een uit de hand gelopen ruzie in het industriepark van Lokeren. Bij één van de betrokkenen werd zelfs een hand afgehakt. De feiten speelden zich af op 12 augustus 2022, aan deze garage in de Zoomstraat. Een discussie tussen de garagist en de eigenaars van een ander bedrijf liep er helemaal fout. De garagehouder ging een andere man te lijf met een staaf. Hij sloeg zo hard dat de man z'n hand verloor. De garagist heeft nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar gekregen en een boete van 1.600 euro. De beklaagden die naar de garage waren afgezakt, zijn veroordeeld tot respectievelijk drie, vier, zes en drie maanden cel. Allemaal met uitstel.