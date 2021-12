Voormalig kandidaat Prins Carnaval en partner jarenlang naar cel door drugshandel

De spraakmakende assisenzaak rond de Zottegemse B&B-moord is afgelopen. Uitbaatster Christel Troffaes is schuldig bevonden aan doodslag op haar man Dirk Zegers. Dat heeft de jury van het hof van assisen in Gent afgelopen nacht beslist. Het is al na middernacht wanneer de twaalfkoppige volksjury met zijn besluit naar buiten komt. Doodslag dus, en géén moord, waarvoor Troffaes nochtans terecht stond. Het openbaar ministerie vond dat de vrouw de bedoeling had om haar man te doden, en dat ze de fatale steekpartij ook gepland had. Maar de verdediging betwistte die voorbedachtheid. En daar ging de jury dus uiteindelijk in mee. De maximumstraf voor doodslag is dertig jaar cel, in tegenstelling tot levenslang, de maximumstraf voor moord.