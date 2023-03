Voorde: wagen met vier inzittenden belandt in gracht, chauffeur gewond

In Voorde bij Ninove is een bestuurder gewond geraakt, nadat hij met z'n wagen in de gracht belandde. Het ongeval gebeurde deze ochtend op de Tabakslaan. Plots verloor een jonge man daar de controle over het stuur, wellicht door het gladde wegdek. Het voertuig, met vier inzittenden, belandde in de gracht. Drie inzittenden konden zelf uitstappen, maar de bestuurder van de wagen moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is rijp voor de schroothoop.