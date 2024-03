Bestuurder zwaargewond na frontale klap tegen verkeerslicht in Ninove

Op de Brakelsesteenweg in Voorde, bij Ninove is dat, is deze middag een man zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De man week er plots van de rijbaan af en kwam in de graskant terecht. Daar reed hij nog een honderdtal meter verder en botste uiteindelijk aan een hoge snelheid tegen een verkeerslicht. Dat kwam door de klap over de weg te hangen. De bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het kruispunt grotendeels afgezet. De brandweer van Denderleeuw en Ninove kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.