Volgende week start assisenzaak tegen broers Jelle en Jente uit Aalst, ze riskeren 30 jaar cel voor doodslag

De twee broers die drie jaar geleden een man in elkaar sloegen, in Aalst, riskeren een celstraf van 30 jaar. Het slachtoffer werd bewusteloos geslagen na een avondje uit en overleed twee weken later in het ziekenhuis. Één van de broers zit in voorhechtenis, de andere staat onder elektronisch toezicht. Ze verschijnen volgende week voor het hof van assisen. Morgen wordt de jury samengesteld, donderdag gaat het proces van start.