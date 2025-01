Voetballer Radja Nainggolan is opgepakt in een onderzoek naar internationale drughandel. Dat melden de kranten van Mediahuis en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. 'Het onderzoek heeft betrekking op vermoedelijke feiten van invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de haven van Antwerpen, en de herverdeling ervan in België, zegt procureur Julien Moinil. 'In het kader van een dossier van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit van het parket van Brussel, toevertrouwd aan een Brusselse onderzoeksrechter, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel dertig huiszoekingen uitgevoerd op maandagochtend 27 januari 2025, hoofdzakelijk in de provincie Antwerpen en in Brussel, maar ook in de rand rond Brussel', zegt de procureur. Het parket bevestigt dat voetballer Radja Nainggolan in het kader van dat dossier van zijn vrijheid werd beroofd. 'Aangezien de verhoren momenteel aan de gang zijn, en met inachtneming van het principe van vermoeden van onschuld, wordt in dit stadium geen verdere commentaar gegeven', gaat de procureur verder. 'Het parket van Brussel zal uitvoeriger communiceren als de verhoren beëindigd zijn en de onderzoeksrechter de verdachten heeft kunnen verhoren.' De voetbalcarrière van Radja Nainggolan had sinds vorige week een nieuwe start genomen bij KSC Lokeren-Temse. In zijn eerste match scoorde hij daar meteen een wereldgoal tegen Lierse. De club verneemt via de pers dat speler Radja Nainggolan zou gearresteerd zijn in het kader van een onderzoek. Vermits het onderzoek nog lopende is, willen en kunnen de politiediensten geen verdere commentaar kwijt, zij respecteren het principe van vermoeden van onschuld. 'Als club sluiten we ons daarbij aan. Wij kunnen alleen bevestigen dat de speler afwezig bleef op de training deze ochtend. De club wenst zich vandaag verder enkel te concentreren op de belangrijke inhaalwedstrijd van morgenavond tegen KAS Eupen. Voor die wedstrijd is Radja Nainggolan sowieso niet speelgerechtigd.'