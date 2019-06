Vlaams Parlement verwelkomt 67 nieuwe leden

In het Vlaams parlement zijn vandaag de nieuwe parlementsleden verwelkomd. 67 nieuwkomers in totaal. Dat wil zeggen dat zowat de helft van de verkozenen nieuw is. Onder hen ook een pak streekpolitici, zoals sp.a-politicus Conner Rousseau uit Sint-Niklaas, Maaike De Rudder, de CD&V-burgemeester van Sint-Gillis-Waas, en Kristof Slagmulder, boegbeeld voor Vlaams Belang in Denderleeuw. Voor hen voelde het dus een beetje als een eerste schooldag.