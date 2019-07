Vlaams Belang werkt aan afdeling in alle ontbrekende gemeenten in de streek

Het Vlaams Belang werkt volop aan haar expansie in onze provincie. In de rest van Vlaanderen is dat ook zo, maar is Oost-Vlaanderen is de vraag naar nieuwe lokale afdelingen het grootst, zo merkt de partij. In onze streek zijn er in zes gemeenten gesprekken aan de gang om een volwaardige partij-afdeling op te richten. En dat zijn meteen ook de laatste zes gemeenten waar er tot nu nog geen lokale afdeling was.