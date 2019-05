Vlaams Belang in 5 Oost-Vlaamse kantons de grootste, N-VA zo goed als overal elders in Oost-Vlaanderen

Voorstander of tegenstander? De situatie is wat ze is. De kiezer heeft duidelijk gekozen voor een rechts beleid en die opmars is heel duidelijk te zien als we inzoomen op de Vlaamse verkiezingen op lokaal niveau. Zo is Vlaams Belang in 5 van de 14 kantons in ons zendgebied de grootste partij. Vooral in het zuiden van de streek is het Belang zéér populair. In Ninove, Geraardsbergen, Aalst, Herzele en Zele is de partij de grootste, met scores tussen de 23 en de 30 procent. Absolute uitschieter is natuurlijk Ninove, de thuisbasis van boegbeeld Guy D'haeseleer. Daar haalt de partij 38% van de stemmen. In alle andere kantons is N-VA de grootste partij, behalve in Lokeren. Daar blijven de liberalen de grootste. De situatie voor het federale parlement op kantonniveau is nagenoeg dezelfde. Alleen blijft in Aalst voor het federale niveau de N-VA de grootste partij. Dat komt wellicht omdat de burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese daar tweede op de lijst stond.