Vlaams Belang Aalst bereid om meerjarenbudget goed te keuren via wisselmeerderheid

Als de stad het meerjarenbudget wil goedgekeurd krijgen, moet er natuurlijk een meerderheid gevonden worden in de gemeenteraad. En voorlopig is die er niet, want coalitiepartner CD&V gaf eerder al aan dat ze het niet eens is met de plannen zoals die er nu uitzien. De christendemocraten keurden eerder ook al de voorlopige meerjarenbegroting niet goed. Via een wisselmeerderheid kan de meerjarenbegroting misschien toch nog goedgekeurd worden, maar dan is Vlaams Belang nodig. De partij is daartoe bereid en er zouden ook al informele contacten geweest zijn.